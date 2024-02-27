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Фахівці припустили, скільки триватиме відбудова будинку в Дніпрі, який уразив дрон 23 лютого

Сьогодні 12:28
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У Дніпрі відбудують квартири у пошкодженому ворожим дроном будинку.

Новости Днепра про Фахівці припустили, скільки триватиме відбудова будинку в Дніпрі, який уразив дрон 23 лютого

На це може знадобитися щонайменше пів року, повідомили у міськради Дніпра. 

Перший етап перевірки показав, що відбудувати квартири можливо, але наразі фахівці з’ясовують скільки ще помешкань мають проблеми та потребують відбудови, крім тих, які зруйновані вщент.

Атака на будинок по вулиці Енеїди (раніше – Бажова) відбулася уночі 23 лютого. На вихідних закінчили роботу представники ДСНС. Комунальникам вже вдалося у 3-му та 4-му під’їздах під’єднати світло, опалення, воду. Скоро повернуть і газ.

1 та 2 під’їзди у аварійному стані, тому звідти відселили людей. Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень.

Департамент проводить технічне обстеження тримальної конструкції: геологія, геодезія, стан фундаменту під цим будинком. Оскільки навіть якщо візуально будинок чи квартира не постраждала, але плита (перекриття) — тріснула. Це значить, що її треба буде демонтувати та відновлювати, — розповів начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення ДМР Владислав Макарець.

За попередніми підрахунками відбудувати квартири можна десь за пів року, однак остаточні терміни стануть відомі після того, як демонтують пошкоджені помешкання. На це піде від місяця до трьох.

Жителі будинку мають звернутися до районної адміністрації АНД району, аби дізнатися про отримання компенсацій.

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Новости Днепра про Фахівці припустили, скільки триватиме відбудова будинку в Дніпрі, який уразив дрон 23 лютогоУкраїнська

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