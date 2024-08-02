Евакуаційний автобус швидкої допомоги потрапив у ДТП на Дніпропетровщині

Автобус медиків з Дніпропетровщини втрапив у ДТП.

Внаслідок ДТП пошкоджено санітарний автобус “Надія” медиків Дніпра, повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Автобус служив працівникам “екстренки” з першого року повномасштабного вторгнення і виконував надважливе завдання – допомагав евакуювати поранених бійців.

Втім, 13 липня, коли на автобусі виконувалась чергова евакуація поранених бійців ЗСУ з Дніпра до іншого регіону України, з транспортом сталася біда.

На автошляху Дніпро-Полтава Н31 нас обігнав автомобіль Dodge Journey під керуванням мешканки Синельникова Уляни Матвійчук. З даху авто почали зриватися неналежним чином зафіксовані господарчі речі, які розбили лобове скло автобуса, – написав Радій Шевченко

Після ДТП на місце була викликана поліція та складені необхідні схеми та протокол. Водійка Dodge свою провину визнала, але наразі є проблеми зі страховою компанією.

Страховики готові виплатити 2644 грн, тоді як ремонт скла, без якого автобус експлуатувати не можна, обійдеться щонайменше в 200 тисяч гривень.

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