Евакуаційний автобус швидкої допомоги потрапив у ДТП на Дніпропетровщині

Внаслідок ДТП пошкоджено санітарний автобус “Надія” медиків Дніпра, повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.
Автобус служив працівникам “екстренки” з першого року повномасштабного вторгнення і виконував надважливе завдання – допомагав евакуювати поранених бійців.
Втім, 13 липня, коли на автобусі виконувалась чергова евакуація поранених бійців ЗСУ з Дніпра до іншого регіону України, з транспортом сталася біда.
На автошляху Дніпро-Полтава Н31 нас обігнав автомобіль Dodge Journey під керуванням мешканки Синельникова Уляни Матвійчук. З даху авто почали зриватися неналежним чином зафіксовані господарчі речі, які розбили лобове скло автобуса,– написав Радій Шевченко
Після ДТП на місце була викликана поліція та складені необхідні схеми та протокол. Водійка Dodge свою провину визнала, але наразі є проблеми зі страховою компанією.
Страховики готові виплатити 2644 грн, тоді як ремонт скла, без якого автобус експлуатувати не можна, обійдеться щонайменше в 200 тисяч гривень.
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