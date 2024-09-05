Евакуаційні поїзди з Донеччини тепер відправлятимуться зі станції, що на Дніпропетровщині

Через постійні обстріли поїзди зі станції Покровськ скасовано.

У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ ( Донецької області ) скасовано, – повідомили на сторінці Мирноградської міської військової адміністрації у Facebook..

Відсьогодні, 5 вересня, відправлення поїздів, які евакуюють цивільних з Донецької області, відбуватиметься зі станції Павлоград у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жителів Покровська та Покровської громади закликали евакуюватися.

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