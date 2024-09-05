Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Евакуаційні поїзди з Донеччини тепер відправлятимуться зі станції, що на Дніпропетровщині

Сьогодні 10:18
просмотров

Через постійні обстріли поїзди зі станції Покровськ скасовано.

Новости Днепра про Евакуаційні поїзди з Донеччини тепер відправлятимуться зі станції, що на Дніпропетровщині

У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ ( Донецької області ) скасовано, – повідомили на сторінці Мирноградської міської військової адміністрації у Facebook..

Відсьогодні, 5 вересня, відправлення поїздів, які евакуюють цивільних з Донецької області, відбуватиметься зі станції Павлоград у Дніпропетровській області. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жителів Покровська та Покровської громади закликали евакуюватися.

Читайте також:

Новости Днепра про Евакуаційні поїзди з Донеччини тепер відправлятимуться зі станції, що на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Евакуаційні поїзди з Донеччини тепер відправлятимуться зі станції, що на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Начальниця Криворізького відділу освіти закупила електроенергію за завищеною ціною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:54
    Начальниця Криворізького відділу освіти закупила електроенергію за завищеною ціною

    Начальницю відділу освіти виконкому у Кривому Розі підозрюють у службовій…

    Поїхав влаштовуватися на роботу, але зник: у Дніпропетровській області шукають 60-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:29
    Поїхав влаштовуватися на роботу, але зник: у Дніпропетровській області шукають 60-річного чоловіка

    По дорозі до Запоріжжя зник житель Кривого Рогу.

    На Дніпропетровщині 5 вересня із самого ранку лунатимуть вибухи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:15
    На Дніпропетровщині 5 вересня із самого ранку лунатимуть вибухи

    Жителів Кривого Рогу попереджають про планові вибухи.

    У Дніпрі відкриють новий Суперх’юманс Центр
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:38
    У Дніпрі відкриють новий Суперх’юманс Центр

    Незабаром у Дніпрі запрацює суперклініка для суперлюдей.

    Наверх