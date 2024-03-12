Ексзірка збірної України та “Дніпра” Євген Коноплянка планує завершити футбольну кар’єру

Принаймні таку інформацію публікує тематичний портал Sport24.ua.
Зірковий 34-річний півзахисник близький до завершення карʼєри футболіста. Коноплянка, за інформацією ЗМІ, планує стати футбольним агентом.
Останнім клубом Коноплянки став румунський ЧФР “Клуж”, за який він відіграв 54 хвилини у чотирьох матчах, так і не відзначившись результативними діями на полі. Однак у січні 2024 року футболіст та клуб розірвали контракт за згодою сторін.
Своє прощання з футболом Коноплянка нібито пояснює “старими травмами”, які заважають грати.
Упродовж своєї кар’єри до ЧФР “Клуж” Євген виступав за “Дніпро”, “Севілью”, “Шальке”, “Шахтар” і “Краковію”. У його активі також 87 матчів за національну команду України, в яких він забив 21 гол. За збірну Коноплянка дебютував 25-го травня 2010 року.
Подейкують, що після завершення кар’єри, спільно із колишнім одноклубником по “Дніпру” Романом Зозулею, Коноплянка збирається створити агентську компанію та займатися працевлаштуванням українських футболістів у Європі.
Проте сам Роман Зозуля, який пішов з футболу влітку 2023, наразі не коментує інформацію про плани створити компанію та радить звертатися до Коноплянки за поясненнями.
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