Ексв’язень із Дніпра відсудив у держави 9,8 тисячі євро компенсації за нелюдські умови в СІЗО

Колишній ув'язнений поскаржився до Європейського суду із прав людини на нелюдські умови утримання в СІЗО.

Про це йдеться у відповідній ухвалі суду, опублікованій на сайті установи.

Європейський суд зі прав людини розглянув позов трьох ексв’язнів, які поскаржилися на нелюдські умови утримання в українському СІЗО. Скарги надійшли від людей, які деякий час перебували в СІЗО Києва, Черкас та Дніпра.

Так, 38-річний Віталій із Дніпра, який протягом 3 років 9 місяців і 3 днів провів у місцевому СІЗО, поскаржився на нелюдські умови утримання. За його словами, він жив у камері, яка була трохи більше як три метри.

Віталій скаржився на брак свіжого повітря, відсутність приватності під час відвідування туалету. Ексв’язня не випускали на прогулянки свіжим повітрям, у нього не було доступу до душу та якісної питної води. У камері була пліснява, а постільна білизна та ліжко були брудними.

Європейський суд розглянув звернення Віталія та визнав, що права чоловіка порушили. Тепер державна установа має виплатити йому 9 800 євро компенсації за утримання в нелюдських умовах.

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