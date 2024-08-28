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Екстрені відключення світла у Дніпрі скасовано: відбулися зміни у графіках

Сьогодні 12:12
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У Дніпрі та області скасували екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Екстрені відключення світла у Дніпрі скасовано: відбулися зміни у графіках

Екстрені відключення світла, які були введені сьогодні, 28 серпня, вранці, з 11:00 скасовані. Про це повідомили в офіційному каналі ДТЕК о 10:58. Це означає, що заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуть виключно за графіками. 

До того ж, відбулися зміни у застосуванні графіках погодинних відключень. Обсяг заходів обмеження до кінця дня збільшений – на Дніпропетровщині діятиме три черги відключень одночасно. 

Нагадуємо, що зараз українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, – йдеться у дописі Укренерго.

Станом на 12:00 застосовується відключення абонентів ЦЕК 5, 6 та 2 черги до 14:00. 

Що таке черги відключень?

Нагадаємо, що споживачі кожної області поділені на 6 черг – груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. 

Якщо застосовують відключення лише однієї черги графіків, це означає, що світла у певної групи протягом доби не буде 4 години, дві черги одночасно – 8 годин, три черги – 12 годин, а якщо відключають чотири черги одночасно, тоді світла не буде більше 12 годин. 

Окрім цього, існують “світло-сірі” графіки відключень: 

  • Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.
  • Світло-сіра зона – відключення світла можливі – 3 години можливого відключення.
  • Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Про те, в яку саме чергу потрапляє ваша адреса, та детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах обленерго – ДТЕК та ЦЕК. У Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК можна слідкувати за можливими змінами у застосуванні обмежень споживання.

Нагадаємо, графіки відключення світла повернулися після масштабної ворожої атаки ракетами по Україні. 

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Новости Днепра про Екстрені відключення світла у Дніпрі скасовано: відбулися зміни у графікахУкраїнська Новости Днепра про Екстрені відключення світла у Дніпрі скасовано: відбулися зміни у графікахРусский

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