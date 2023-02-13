Експонат з музею АТО в Дніпрі знову поїде на передову

Бронетехніка з музею АТО в Дніпрі знову відправиться "на нуль".

Про це розповіли на сторінці в Facebook дніпровського музею АТО.

Сьогодні 13 лютого, старенька бронетехніка відправилася на відновлення, щоб після кількох років життя в музеї, знову виконувати бойові завдання поблизу фронту. Зазначається, що ремонтом БРДМ займається благодійний фонд. Перед відправкою “на нуль” йому встановлять новий двигун, зроблять бокове завантаження та проведуть інші необхідні роботи.

Після цього БРДМ використовуватимуть для евакуації поранених та підвозу боєкомплекту. Служитиме техніка в 128 батальйоні Територіальної оборони.

Музей АТО, звичайно, буде інформувати своїх відвідувачів про хід справ. Щасливої служби, наш Кримський БРДМ! Побачимося після Перемоги, – написали музейники.

Нагадаємо, раніше в музеї АТО з’явився новий експонат російсько-української війни. Знищений в Лимані російський БТР поповнив колекцію артефактів з часів повномасштабної війни. Музейники запропонували дніпрянам залишити послання до росіян на спаленій бронетехніці.

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