Екс-очільника ДніпроОДА підозрюють у розкраданні грошей на ремонті доріг

Низку ексчиновників Дніпропетровської ОДА підозрюють у дорожній корупції.

Колишньому очільнику Дніпропетровської ОВА (ОДА) повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 (службове зловживання, яке спричинило тяжкі наслідки). Його, ще трьох екс-посадовців Дніпропетровської ОВА та керівника суб’єкта господарської діяльності підозрюють у дорожній корупції.

Схему на 286 мільйонів гривень викрило Національне антикорупційне бюро спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, повідомили в пресслужбі НАБУ.

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу, – йдеться у публікації НАБУ.

Встановлено, що підозрювані у відповідних документах замінили відомості про потребу капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування (підтримка доріг у придатному для пересування транспорту стані). На таке обслуговування “виділили” суму до 1,5 млрд гривень. На вказані кошті були укладені договори.

Відомо, що відповідні роботи виконувалися компанією, яка пов’язана із ексголовою Дніпропетровської ОДА. Сама ж компанія завищила вартість матеріалів на понад 286 мільйонів гривень.

Частину вкрадених за допомогою схеми коштів вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині екс-чиновниця закупила квадрокоптери для військових за завищеною ціною.

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