Екскурсії та лотерея: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

В Днепре жителей на выходных приглашают в ботсад.

Ботанічний сад, крім вихідних, працюватиме у суботу, 21 вересня. Він буде відкритий для відвідувачів з 10.00 до 16.00. Вхід з вул. Бронетанкової.

Про це повідомила адміністрація Ботанічного саду ДНУ в Facebook.

В суботу планують провести цікаві екскурсії. Початок першої о 10:30. Вартість — 30 грн.

Відвідувачі також зможуть прогулятися експозиційною оранжереєю, взяти участь у великому обміні рослин, зіграти в лотерею та виграти за донат призи.

Вартість квитків:

Для дорослих – 45 грн;

Для дітей – 15 грн

Вхід в експозиційну оранжерею – 45 грн.

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