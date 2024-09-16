Екскурсії та лотерея: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

Ботанічний сад, крім вихідних, працюватиме у суботу, 21 вересня. Він буде відкритий для відвідувачів з 10.00 до 16.00. Вхід з вул. Бронетанкової.
Про це повідомила адміністрація Ботанічного саду ДНУ в Facebook.
В суботу планують провести цікаві екскурсії. Початок першої о 10:30. Вартість — 30 грн.
Відвідувачі також зможуть прогулятися експозиційною оранжереєю, взяти участь у великому обміні рослин, зіграти в лотерею та виграти за донат призи.
Вартість квитків:
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