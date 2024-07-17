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  • Ексфутболіст “Дніпра” та української збірної Євген Коноплянка повідомив, що завершує футбольну кар’єру

Ексфутболіст “Дніпра” та української збірної Євген Коноплянка повідомив, що завершує футбольну кар’єру

Вчора 19:11
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Коноплянка йде з футболу.

Новости Днепра про Ексфутболіст

Євген Коноплянка офіційно оголосив про завершення кар’єри. Ексфутболіст “Дніпра” і збірної України, який останнім часом виступав за румунський ЧФР, записав звернення в Instagram, в якому повідомив, що йде з футболу.

Футбол для мене — більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним, – повідомив футболіст.

Коноплянка зазначив, що без діла не сидітиме, адже почав два нові проекти – заснував скаутську агенцію для футболістів разом із Романом Зозулею і кіберспортивну організацію.

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