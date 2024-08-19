Ексбухгалтерка ліцею на Дніпропетровщині нарахувала собі та колегам зайвий 1 млн грн зарплати

За фінансові махінації судили ексбухгалтерку ліцею на Дніпропетровщині.

Суд визнав винною колишню головну бухгалтерку одного із ліцеїв міста Жовті Води у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

За рішенням суду обвинувачена отримала 7 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що засуджена упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату. Вона вносила неправдиві дані про розмір виплат до системи Інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались бюджетні кошти.

Суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов на понад 1 млн грн для відшкодування завданих збитків. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

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