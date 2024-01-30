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Ексбойовик “ЛНР”, який оселився у Дніпрі, навів ракети на ТЦ та пологовий у місті

Сьогодні 15:04
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У Дніпрі затримали шпигуна, який наводив ракети на місто

Новости Днепра про Ексбойовик

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ). 

За інформацією СБУ, затримали ексбойовика “ЛНР”, який готувався до евакуації на окуповані території України. Однак силовики його арештували, як тільки з’ясували, що чолов’яга шпигував за ППО у Дніпрі та коригував удари по місту. 

Зокрема, за його вказівкою росіяни 29 грудня обстріляли місто. Тоді ракети влучили біля пологового будинку та торговельного центру

Шпигун за вказівкою агентів ФСБ слідкував за військовими об’єктами та відстежував результати ракетних ударів агресора. Для цього дніпрянин “гуляв” поруч з потрібними будівлями та територіями та приховано їх фотографував. 

Під час обшуку у помешканні затриманого виявлено смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми, – зазначили в СБУ

Шукав також місцерозташування української ППО, аби росіяни могли вдаліше планувати повітряні удари по місту. 

Поселився у Дніпрі ще до повномасштабної війни

Як зазначили в СБУ, агент ФСБ поселився у Дніпрі ще до 24 лютого 2022 року, а з серпня почав активно працювати разом з росіянами. За це отримував “зарплатню” на картку. 

Затриманий родом з Луганської області та раніше воював за “ЛНР”. За це також мав судимість.

ФСБ обіцяла своєму інформатору “евакуювати” його на тимчасово окуповану частину території Луганщини, як тільки той виконає завдання. Однак СБУ навідалася до шпигуна раніше. 

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