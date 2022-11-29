Екс-нардепа і діючого президента УАФ Андрія Павелка заарештували

Про це повідомив журналіст Костянтин Андрююк у своєму каналі.
Суд дозволив внести Андрію Павелку заставу, чим той і скористався, і тепер перебуває під домашнім арештом. Сума застави становила майже 10 млн грн.
Ще у 2019 році Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження щодо керівництва УАФ через можливі фінансові махінації та розкрадання 270 млн грн з державного бюджету. Кошти було виділено на будівництво полів із штучним покриттям у різних регіонах України. Інші справи щодо Андрія Павелка стосуються заволодіння грошима підприємств «ФФУ ПРОдакш» та «Спорт технологія», а також недостовірного декларування майна та зловживання службовим становищем.
Учора аналогічний захід було обрано і для генерального секретаря УАФ Юрія Записоцького.
Андрій Павелко – український політик та президент УАФ із березня 2015 року. Був головою федерації футболу Дніпропетровської області, а згодом був обраний головною обласного відділення НОК. У Верховній Раді VІІІ скликання був головою бюджетного комітету.
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