Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Екс-нардепа і діючого президента УАФ Андрія Павелка заарештували

Сьогодні 20:12
просмотров

Президента Української асоціації футболу Андрій Павелко заарештовано. Поки що на два місяці. Його підозрюють у фінансових махінаціях під час будівництва заводу з виготовлення штучних газонів для футбольних полів.

Новости Днепра про Екс-нардепа і діючого президента УАФ Андрія Павелка заарештували

Про це повідомив журналіст Костянтин Андрююк у своєму каналі.

Суд дозволив внести Андрію Павелку заставу, чим той і скористався, і тепер перебуває під домашнім арештом. Сума застави становила майже 10 млн грн.

Ще у 2019 році Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження щодо керівництва УАФ через можливі фінансові махінації та розкрадання 270 млн грн з державного бюджету. Кошти було виділено на будівництво полів із штучним покриттям у різних регіонах України. Інші справи щодо Андрія Павелка стосуються заволодіння грошима підприємств «ФФУ ПРОдакш» та «Спорт технологія», а також недостовірного декларування майна та зловживання службовим становищем.

Учора аналогічний захід було обрано і для генерального секретаря УАФ Юрія Записоцького.

Андрій Павелко – український політик та президент УАФ із березня 2015 року. Був головою федерації футболу Дніпропетровської області, а згодом був обраний головною обласного відділення НОК. У Верховній Раді VІІІ скликання був головою бюджетного комітету.

Читайте також:

Новости Днепра про Екс-нардепа і діючого президента УАФ Андрія Павелка заарештувалиУкраїнська Новости Днепра про Екс-нардепа і діючого президента УАФ Андрія Павелка заарештувалиРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Знайшла у центрі Дніпра: у яхт-клубі з’явився новий пернатий мешканець
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:20
    Знайшла у центрі Дніпра: у яхт-клубі з’явився новий пернатий мешканець

    У яхт-клубі "Січ" з'явився новий мешканець.

    Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі 30 листопада
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:30
    Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі 30 листопада

    У середу, 30 листопада, у Дніпрі електротранспорт знову не працюватиме.

    На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:14
    На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

    У Дніпрі та по всій Україні почали створювати пункти незламності.

    На блокпосту поблизу Дніпра гвардійці вилучили у водія цілий арсенал зброї
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:37
    На блокпосту поблизу Дніпра гвардійці вилучили у водія цілий арсенал зброї

    Дніпровські гвардійці затримали водіїв, які перевозили зброю.

    Наверх