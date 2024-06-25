“Ей, слухай, голова”: Тищенко розповів свою версію подій у Дніпрі, а потім попросив суддю залишити йому гроші

Нардеп стверджує, що до нього підійшли “три хлопця з коляскою” та почали ображати.

Нардеп Микола Тищенко під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу повідомив свою версію подій у Дніпрі 20 червня, коли його охорона побила ексвійськового який гуляв з дитиною.

Про це повідомляє журналіст “Ми – Україна”.

Одіозний парламентар поскаржився на те, що його під час виконання службових повноважень нібито без дозволу знімали на телефон та ображали “молоді хлопці”.

Після “рейду у Дніпрі”, коли він повертався до своєї автівки, до нього начебто підійшли “три хлопця з коляскою” та почали ображати. Вони кричали до нього “ей, слухай ти, голова” і матюкалися. На що Тищенко спокійно сказав: “Хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте. Тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба”.

Вони зухвало мене почали ображати, матюкалися на мою адресу… Я зреагував і зробив їм зауваження. Вони як один підняли телефони і почали мене знімати і знімати мою помічницю, тим самим робити булінг щодо жінок і робити аб’юз, тому що вони почали її описувати, як вона виглядає, – заявив Тищенко.

За словами Тищенка, він звернувся до співробітника поліції, який в тому момент був поблизу місця події, щоб той звернув увагу і “припинив цю атаку на народного депутата”, бо Тищенко виконував свої “службові повноваження”.

Варто зауважити, що це версія нардепа, а ось як було насправді встановлять слідчі.

Під час засідання нардеп попросив залишити йому “чесно зароблені гроші”, які були знайдені під час обшуку у його помешканні. Тищенко стверджує, що йому немає за що жити.

“Залиште мені мої гроші, мені немає, не буде за що жити. А це не смішно, я їх заробляв 30 років оцими руками і ні в кого нічого не взяв”, – заявив нардеп під час судового засідання.

Вислухавши версії Тищенка та слідства, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу – він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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