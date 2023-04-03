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Дзюдоїст з Дніпропетровщини виграв бронзу на турнірі в Антальї

Сьогодні 09:30
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Артем Бубир успішно пройшов по сітці змагань у ваговій категорії до 90 кілограмів. У матчі за бронзу українець здолав словацького опонента Петера Жилку.

Новости Днепра про Дзюдоїст з Дніпропетровщини виграв бронзу на турнірі в Антальї

У турецькій Антальї завершився п’ятий турнір Grand Slam з дзюдо цього року. Участь у ньому бере і збірна України, до складу якої увійшли 16 спортсменів.

У перші дні нашій команді підкорились дві медалі. Срібло у змаганнях до 60 кілограмів здобув Дільшот Халматов, а у другий день бронза дісталась Владиславу Казімірову (до 73 кілограмів).

Останній день також приніс нашій команді одну медаль. 21-річний Артем Бубир змагався у ваговій категорії до 90 кілограмів. Хлопець з Дніпропетровщини стартував з першого раунду і дійшов до півфіналу.

Там Артем поступився чемпіону світу-2019 Ноелю Ван’т Енду, а у бронзовому фіналі іппоном переміг дзюдоїста зі Словаччини Петера Жилку. Для українця це перша на рівні Grand Slam.

Таким чином збірна України завершує турнір в Антальї з трьома медалями – два срібла та одна бронза. Це дозволило нашій команді посісти 12 місце у загальному заліку. Перше ж дісталось французам, які взяли п’ять золотих та дві бронзові нагороди.

Джерело: Суспільне Спорт

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Новости Днепра про Дзюдоїст з Дніпропетровщини виграв бронзу на турнірі в АнтальїУкраїнська Новости Днепра про Дзюдоїст з Дніпропетровщини виграв бронзу на турнірі в АнтальїРусский

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