Дива серед нас: на Дніпропетровщині росте 100-річна верба-велетень

На околицях села Заріччя знайшли 100- річну величезну вербу.

“Вона цікава не стільки віком скільки своєю “фігурою”. На дереві є своєрідний наплив, кап. Це щось накшталт доброякісної пухлини у людини. Походження її невідоме. Можливо, в деревину потрапило стороннє тіло. Але через це дерево дійсно виглядає як зелений велетень”, – зазначив науковець.

Про це пишуть у ФБ на сторінці “Видатні дерева Січеславського краю”.

Дніпровський ботанік Вадим Манюк переконаний, що цьому дереву близько 100 років.

Людина поряд із велетнем виглядає дуже маленькою.

Зазвичай такі дерева доживають до 200 років.

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