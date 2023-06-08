Дитина коштує 30 тисяч доларів: жінка на Волині продала 11-місячне малятко своєї подруги

На Волині 26-річна жінка продала 11-місячного сина подруги, про якого піклувалася майже рік. Вона оцінила дитину в 30 тисяч доларів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як встановили правоохоронці, з квітня 2022 року жінка доглядала за сином своєї подруги, яка відмовилася від нього наступного дня після пологів вдома.

Коли малюкові виповнилося 11 місяців, жінка вирішила його продати за 30 тисяч доларів. У березні цього року її затримали під час передачі дитини «покупцям» у Луцьку.

Наразі хлопчик перебуває у лікарні.

Обвинувальний акт за статтею про торгівлю людьми, вчинену щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України), вже було направлено до суду.

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