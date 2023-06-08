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  • Дитина коштує 30 тисяч доларів: жінка на Волині продала 11-місячне малятко своєї подруги

Дитина коштує 30 тисяч доларів: жінка на Волині продала 11-місячне малятко своєї подруги

Сьогодні 19:45
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На Волині 26-річна жінка продала 11-місячного сина подруги, про якого піклувалася майже рік. Вона оцінила дитину в 30 тисяч доларів.

Новости Днепра про Дитина коштує 30 тисяч доларів: жінка на Волині продала 11-місячне малятко своєї подруги

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як встановили правоохоронці, з квітня 2022 року жінка доглядала за сином своєї подруги, яка відмовилася від нього наступного дня після пологів вдома.

Коли малюкові виповнилося 11 місяців, жінка вирішила його продати за 30 тисяч доларів. У березні цього року її затримали під час передачі дитини «покупцям» у Луцьку.

Наразі хлопчик перебуває у лікарні.

Обвинувальний акт за статтею про торгівлю людьми, вчинену щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України), вже було направлено до суду.

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Новости Днепра про Дитина коштує 30 тисяч доларів: жінка на Волині продала 11-місячне малятко своєї подругиУкраїнська Новости Днепра про Дитина коштує 30 тисяч доларів: жінка на Волині продала 11-місячне малятко своєї подругиРусский

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