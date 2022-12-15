Дитячі “ферми”: вчені розробили інкубатор для вирощування людей (ФОТО, ВІДЕО)

Вчені показали інкубатор для вирощування дітей.

Про такий незвичайний винахід розповіли на сайті науково-технічного видання Science And Stuff. Розробив інкубатор для вирощування дітей єменський молекулярний біотехнолог Хашем Аль-Гайлі.

Хашем Аль-Гайлі зазначив, що в суспільстві зараз точиться дискусія з приводу того, що популяція нашої планети скорочується та людство вимирає. Вчений представив свій винахід для вирощування дітей EctoLife, щоб продовжити цей дискурс.

Винахід називають штучною маткою і за попередніми підрахунками, завдяки цьому інкубатору можна виростити до 30 000 дітей на рік. Перш за все, це допоможе жінкам, які не можуть завагітніти та залишить проблему викиднів в минулому.

Ось як виглядає концепція розробки EctoLife:

Це ідеальне рішення для жінок, яким хірургічно видалили матку через рак або інші ускладнення. Це також може допомогти розв’язувати проблеми, пов’язані з низькою кількістю сперматозоїдів, — розповідає Аль-Гайлі.

За словами Аль-Гайлі, вчені в схожих інкубаторах вирощували ягнят, тому проєкт є логічним продовженням цього експерименту та має шанс на успіх.

Для початку, майбутні батьки повинні об’єднати яйцеклітину та сперматозоїд за допомогою запліднення in vitro. Це дасть змогу відбирати лише життєздатні та генетично кращі ембріони. Такими є ті, які не мають генетичних проблем, що можуть призвести до викидня. Проте це можна використовувати для скринінгу вроджених вад.

В EctoLife малюки отримуватимуть всі необхідні поживні речовини, а батьки зможуть слідкувати за розвитком своїх дітей через мобільний застосунок.

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