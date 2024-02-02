Дистанційна робота у Дніпрі: скільки можна заробити та список вакансій

Термінові співробітники у Дніпрі потрібні не тільки на роботу в офісі, на підприємстві чи заводі, але також і для віддаленої роботи. Така робота має головну перевагу для співробітника – можна самостійно планувати свій день, а ще не потрібно стояти в пробках у громадському транспорті дорогою до офісу чи додому, але водночас потрібно вміти планувати свій день і не відволікатися на домашні справи протягом робочого дня. Сидячи вдома у Дніпрі можна заробити від 3 до 30 тис грн.

Журналісти Dnepr.info дізналися, скільки на яку дистанційну роботу в Дніпрі потрібні співробітники і скільки можна заробити без відвідування офісу.

Від 3 до 15 тис грн на місяць може заробити вчитель математики у Дніпрі, якщо він працюватиме віддалено, але повний робочий день. Вакансію розмістив учбовий центр. Потрібно буде пояснювати матеріал школярам із 5 по 11 класи. Один урок оцінюється від 170 до 230 грн. Від кандидата вимагають уміння працювати з комп’ютером, любов до дітей, наявність вищої освіти, необхідно буде розробляти уроки самостійно та робити їх цікавими для дітей.

Від 1 до 15 тис грн може заробити продавець побутової хімії у Дніпрі. Робота віддалена, консультувати потенційних покупців потрібно буде телефоном. Працювати від 2 годин на добу і далі скільки буде зручно. Від кількості годинників залежить і зарплата.

Перекладач англійської мови в Дніпрі може заробити від 15 до 28 тис грн. Робота віддалена, потрібно буде працювати повний день. Від кандидата потрібно бажання працювати в команді та досягати результатів, бажаний досвід письмового перекладу або хоча б набору тексту, уважність, грамотність, наявність власного комп’ютера чи ноутбука. Під час роботи потрібно буде писати та перекладати тексти, проводити телефонні переговори англійською.

Сценарист для відеороликів у Дніпрі може заробити від 10 до 30 тис грн на місяць. Автор оголошення відразу попереджає, що робота тимчасова, а все що потрібно від претендента – вміння красиво писати та описувати те, що відбувається. Написати потрібно буде 650 тис знаків за 15 днів роботи.

Працюючи диспетчером вантажоперевезень вдома, можна заробити від 15 до 28 тис грн на місяць. Або від 500 до 1,8 тис грн на день. Робота полягає у стиковці перевізника із замовником за маршруткою Україна-Європа.

Куратор-помічник дієтолога може заробити у Дніпрі від 2 до 7 тис грн на місяць. Робота віддалена, працювати потрібно буде в школі краси. Завдання – робити у соціальних мережах розсилку реклами, додавати друзів, відправляти повідомлення, вести листування та спілкуватися з клієнтами.

Швачка, яка працює вдома, може заробити на місяць від 12 до 14 тис грн. Все, що потрібно від потенційного співробітника – вчасно виконувати замовлення. Працювати потрібно буде з екошкірою.

Адміністратор салону краси, який працює віддалено, може заробити за місяць від 10 до 16 тис грн. Працювати потрібно буде 5 днів на тиждень із 10 ранку до 21 вечора. Все, що потрібно від претендента – це знання комп’ютера, грамотна мова.

Автор кулінарних відео може заробити у Дніпрі від 5 до 15 тис грн. Робота тимчасова та віддалена. Співробітнику дадуть рецепт і проінструктують, як знімати на телефон. Кожне відео оцінюється у 100 грн.

Автор робіт для студентів може заробити у Дніпрі від 3 до 10 тис грн, залежно від кількості зробленої роботи. Головне від претендента – бути компетентним у дисципліні, мати постійний доступ до мережі інтернет, бути пунктуальним та працьовитим. Писати роботи потрібно на тему фізики, теорії механіки, гідравліки.

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