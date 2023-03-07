Двоє мешканців Дніпропетровщині хотіли втекти з України, перепливши річку на кордоні

Про цей випадок розповіли в Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Відомо, що двоє мешканців Дніпропетровщини приїхали на Закарпаття, щоб незаконно потрапити у сусідню Румунію. Для цього вони взяли гідрокостюми, в яких збиралися перепливти річку Тиса. Втім, “туристів” зупинили неподалік від держкордону.
Чоловіки не змогли пояснити правоохоронцям, чому ходили на прикордонній території. Крім цього, вони взяли пакет документів та ножиці по металу, за допомогою яких, затримані хотіли подолати загороджувальний паркан.
Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників, також збиралися подолати Тису гумовим човном. Пізніше чоловіки зізнались, що за організацію своєї «подорожі» двоє із них повинні були сплатити “туроператору” по 4 тисячі доларів, ще один – 4,5 тисяч доларів.
На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене статтею про «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», склали протоколи, справи скерували до суду.
Наразі оперативники встановлюють людей, які організовували ці переправи.
Зазначимо, що прикордонники вже не вперше затримують чоловіків, які намагаються перетнути кордон через річку або гірськими стежками. Правоохоронці попереджають, що такі способи є небезпечними.
Читайте також:
Автор:
Будьте обережні за кермом!
Інцидент стався у Новомосковському районі.
У Новомосковську затримали ворожого агента.
У Кам'янському помітили дітей, які на вулиці розпивали алкоголь.