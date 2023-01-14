Двоє дніпрян вкрали генератор з медичного центру в Соборному районі

Повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронців 12 січня. Про це пише dnepr.info з посиланням на “Днепр вечерний”.
Як з’ясувалося, чоловіки вночі зламали двері до медичного центру та винесли пристрій. Завдяки відео з камер спостереження зловмисників вдалося встановити та затримати того ж дня.
Крадіями виявилися дніпряни віком 36-ти і 37-ми років, які раніше неодноразово притягалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
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