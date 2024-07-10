Двоє дівчаток і хлопчик: на Дніпропетровщині народилася перша в цьому році трійня

У Дніпропетровській області народилася трійня.

Перша в цьому році трійня народилася в родині переселенців. 30-річна Валерія дала життя одразу двом дівчатам та хлопчику. Допомогли їм з’явитися на світ акушери, анестезіологи, неонатологи та реабілітологи. Одразу після народження сестрички та братик не важили й двох кілограмів кожен. Втім, зараз мають гарний апетит і добре розвиваються.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він додав, що тепер родина багатодітна.

“Окрім новонароджених, у ній ще троє дітей. Породілля зізнається, досі не віриться – тепер вона мама шістьох. Проте її чоловік Максим впевнений – впораються”, – написав Сергій Лисак.

Він також розповів, що родина здолала чимало труднощів. Чоловік Максим був змушений через війну поїхати з Маріуполя. А будинок Валерії у Марганці зруйнували окупанти. Пара зустрілася у Нікополі, де створили сім’ю.

Сергій Лисак додав, що цього року в нашій області народилися майже 7,3 тис дітей.

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