Двоє дівчаток і хлопчик: на Дніпропетровщині народилася перша в цьому році трійня

Перша в цьому році трійня народилася в родині переселенців. 30-річна Валерія дала життя одразу двом дівчатам та хлопчику. Допомогли їм з’явитися на світ акушери, анестезіологи, неонатологи та реабілітологи. Одразу після народження сестрички та братик не важили й двох кілограмів кожен. Втім, зараз мають гарний апетит і добре розвиваються.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Він додав, що тепер родина багатодітна.
“Окрім новонароджених, у ній ще троє дітей. Породілля зізнається, досі не віриться – тепер вона мама шістьох. Проте її чоловік Максим впевнений – впораються”, – написав Сергій Лисак.
Він також розповів, що родина здолала чимало труднощів. Чоловік Максим був змушений через війну поїхати з Маріуполя. А будинок Валерії у Марганці зруйнували окупанти. Пара зустрілася у Нікополі, де створили сім’ю.
Сергій Лисак додав, що цього року в нашій області народилися майже 7,3 тис дітей.
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