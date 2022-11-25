Двоє чоловіків з Дніпропетровщини ледь не втопилися в річці на Закарпатті, бо намагалися втекти з України

На Закарпатті батько з сином, обоє з Дніпропетровщини, ледь не втопилися, перепливаючи річку на кордоні з Румунією.

Історію екстремального перетину кордону розповіли прикордонники Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Батько з сином вирішили втекти в Румунію, перепливши річку Тису.

Румунські прикордонники повідомили своїм українським колегам, щоб під час патрулювання помітили двох невідомих осіб, яких відносило течією до Румунії. Оглянувши територію, військовослужбовці дійсно побачили у річці чоловіка, який відчайдушно боровся зі стрімкою течією, що тягнула його на дно.

Чоловікові пощастило, що прикордонники негайно кинулися на порятунок та дістали його із води.

Врятований розповів, що разом із ним був його 23-річний син. Його врятували вже румунські прикордонники. Чоловікові викликали карету швидкої допомоги. Лікарі діагностували у нього переохолодження.

58-річний ухилянт розповів прикордонникам, що вони разом з сином повелися на пропозицію “ділків”, які обіцяли за винагороду перевезти їх без проблем через кордон. Але як виявилося, дорога з України пролягала через річку. Чоловіків попередили про небезпеку, яка на них чатує під час подолання річки, запевнивши, що вона мілка.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаних чоловіків.

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