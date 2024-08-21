Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Двох психологинь з Кривого Рогу підозрюють у незаконному переправленні військовозобов`язаних за кордон

Двох психологинь з Кривого Рогу підозрюють у незаконному переправленні військовозобов`язаних за кордон

Сьогодні 19:19
просмотров

У Кривому Розі викрили психологинь-волонтерок, які допомагали військовозобов'язаним втікати з України.

Новости Днепра про Двох психологинь з Кривого Рогу підозрюють у незаконному переправленні військовозобов`язаних за кордон

Читайте також:

Новости Днепра про Двох психологинь з Кривого Рогу підозрюють у незаконному переправленні військовозобов`язаних за кордонУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жителя Кривого Рогу, який затяг двох дівчаток у підсобку магазину та розбещував їх, взяли під варту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:44
    Жителя Кривого Рогу, який затяг двох дівчаток у підсобку магазину та розбещував їх, взяли під варту

    У Кривому Розі затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

    У Кривому Розі дворовий собака відкусив жінці шматок ноги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    У Кривому Розі дворовий собака відкусив жінці шматок ноги

    У Дніпропетровській області безпритульний пес вкусив жінку. 

    На Дніпропетровщині бджоли до смерті закусали чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 20:05
    На Дніпропетровщині бджоли до смерті закусали чоловіка

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині комунальника до смерті закусали бджоли.

    Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліції
    Новини Дніпра
    Вчора 13:38
    Житель Дніпропетровщини замовив кілера для коханця дружини, але той здав його поліції

    У Криворізькому районі затримали чоловіка, який замовив кілера для коханця…

    Наверх