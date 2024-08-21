Двох психологинь з Кривого Рогу підозрюють у незаконному переправленні військовозобов`язаних за кордон

У Кривому Розі двом жінкам повідомили про підозру в сприянні переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску.

Правоохоронці встановили, що до організації незаконної схеми причетні психологині волонтерської організації – жінки віком 49 та 41 рік. За переправлення військовозобов`язаного вони брали 8,5 тис. доларів.

Під час отримання грошей від одного з “клієнтів” жінок затримали. Під час санкціонованих обшуків у них вилучили майже 10 тис. доларів та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Також вилучено та поміщено на штрафмайданчик автомобіль фігурантки Mitsubishi ASX10.

Підозрюваним за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) обрали запобіжні заходи. У випадку доведення вини їм загрожує до дев`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.