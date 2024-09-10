Двір перетворився на проспект: у Дніпрі через підвіз учнів на авто до школи утворилися величезні затори

У Дніпрі біля школи утворилися великі затори.

Сьогодні зранку, 10 вересня, біля однієї зі шкіл Індустріального району утворилися величезні затори через авто, які підвозили дітей до навчального закладу. А двір будинку перетворився на парковку.

Фото затору опублікували у групі “Райончик” у Facebook. На фотографії, зробленій очевидцем, видно, як у вузькому дворі зібралася ціла колона машин, які припаркувалися у декілька рядів. Це повністю заблокувало проїзд.

У коментарях дехто писав, що така ситуація склалася через дощ. Однак мешканці будинку зазначають, що затори у дворі виникають регулярно, не дивлячись на погоду. Також деякі обурюються, що з двору зробили проїжджу частину.

Читайте також:

Українська

Автор: