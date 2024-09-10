Двір перетворився на проспект: у Дніпрі через підвіз учнів на авто до школи утворилися величезні затори

Сьогодні зранку, 10 вересня, біля однієї зі шкіл Індустріального району утворилися величезні затори через авто, які підвозили дітей до навчального закладу. А двір будинку перетворився на парковку.
Фото затору опублікували у групі “Райончик” у Facebook. На фотографії, зробленій очевидцем, видно, як у вузькому дворі зібралася ціла колона машин, які припаркувалися у декілька рядів. Це повністю заблокувало проїзд.
У коментарях дехто писав, що така ситуація склалася через дощ. Однак мешканці будинку зазначають, що затори у дворі виникають регулярно, не дивлячись на погоду. Також деякі обурюються, що з двору зробили проїжджу частину.
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