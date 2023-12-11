Дві пожежі у Криворізькому районі: двох чоловіків витягли з вогню, ще одна людина – згоріла

Про це повідомили в ДСНС.
Перша пожежа сталася близько 11:57 у селі Красівське Новопільської сільської тергромади Криворізького району. На місце рятувальників покликали місцеві мешканці. Горів одноповерховий будинок.
Вогонь охопив у будинку речі, дах та перекриття будівлі. Всередині помешкання вогнеборці виявили обгоріле тіло людини. Наразі правоохоронці встановлюють особисті дані загиблого.
Пожежу ліквідовано о 13:15.
Друга пожежа сталася в Кривому Розі. Загорівся одноповерховий приватний будинок. Горіли речі домашнього вжитку на площі 20 кв. м. Під час ліквідації займання вогнеборці врятували двох чоловіків – 1967 та 1976 років народження.
Займання ліквідували о 16:24.
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Чоловіку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.
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