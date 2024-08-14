Двадцятирічна проблема мешканців вирішена: житловий будинок № 7 по просп. Науки у Дніпрі перепідключили до теплових мереж міста

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«Нарешті отримуватимемо якісне опалення, і в наших оселях стане тепло». Це в один голос говорять мешканці житлового будинку по просп. Науки, 7. Цей п’ятиповерховий дім на п’ять під’їздів перепідключили до міських теплових мереж. До цього будинок опалювався від котельні Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ). З кожним роком якість теплопостачання для мешканців дому ставала все гіршою. Люди звернулися до міської влади, аби їхній будинок перепідключили до міських теплових мереж.

За словами голови правління ОСББ «Гагаріна 7» Аліни Безгодкової, коли будинок опалювався від котельні колишньої Металургійної академії (нині Українського державного університету науки і технологій), тепла в квартирах майже не було. Температура була усього 13-16 градусів.

«Балансоутримувач котельні не ретельно слідкував за станом теплових мереж. Часто траплялися пориви, аварії. Було й таке, що котельня вчасно не була готова до початку опалювального сезону. Наш будинок ОСББ допомагав коштами у ремонтних роботах як в самій котельні, так і в мережах. Аргументація від балансоутримувача – «немає коштів». Останні роки отримували листи від університету щодо відключення нашого дому від опалення їхньої котельні і нам пропонували зробити альтернативне вже власним коштом. Технічні умови будинку не дозволяли цього зробити. А ще – у нас багато в домі пенсіонерів, які самостійно б не змогли профінансувати індивідуальне опалення. По допомогу звернулися до нашого міського депутата Артема Павлова, аби посприяв у вирішенні нашої багаторічної проблеми. Нас почули – будинок перепідключили до міських теплових мереж. Ми безмежно вдячні усім, хто цим займався!», – підкреслила Аліна Безгодкова.

Мешканка згаданого дому Наталія Олександрівна проживає тут з 1968 року і каже: «Багато років боролися з проблемою відсутності якісного тепла в наших оселях. Опалювальний сезон у нас починався не як у всіх, а наприкінці листопада. А відключали опалення у перших числах квітня. У квартирах було ледь тепло. Стіни пліснявою покривалися. Словом, були у розпачі і не знали вже, що робити. Зараз дуже радіємо, що наш будинок перепідключили до міських теплових мереж. Комунальне підприємство «Теплоенерго» провело велику роботу для цього. Велика за це подяка. Звісно, очікуємо на якісне тепло в прийдешньому опалювальному сезоні».

«Торік котельню університет взагалі не міг запустити. Аби мешканці не залишилися без тепла цілком ми дали свої пальники, фахівців. І врешті вдалося запустити котельню. Розуміючи страждання мешканців, ми включили цей будинок у план ремонтних робіт. Перепідключили цей дім до наших міських теплових мереж. Для цього уклали понад 200 метрів трубопроводів опалення, зробили теплоізоляцію. Мешканці вже в цьому опалювальному сезоні отримуватимуть якісну послугу теплопостачання», – додав заступник директора КП «Теплоенерго» Володимир Білан.

Українська

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