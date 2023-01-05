ТОП-5 найдешевших будинків на продаж у передмісті Дніпра (ФОТО)

Будинок у передмісті Дніпра може бути вигіднішим за квартиру чи будинок у самому місті з кількох причин: чистіше повітря, поруч є невелике озеро або річка, для любителів саду та городу є величезне поле для діяльності. До того ж будинок неподалік Дніпра дешевше купити, ніж у самому місті. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 найдешевших будинків на продаж неподалік Дніпра.

Будинок у селищі Новоолександрівка, що знаходиться у передмісті Дніпра, коштуватиме 243 тис грн. У будівлі два поверхи та 4 кімнати. Загальна площа будинку 70 кв. Ділянка на 4 сотки землі. Стіни будинку із цегли, є індивідуальне пічне опалення. Під будинком підвал. Будівлі потрібний ремонт, але основні роботи вже виконано.

299,6 тис грн коштуватиме двокімнатний будинок з мансардним поверхом у селі Братське. Будівля загальною площею 24 кв. знаходиться на ділянці у 6 соток землі. У будинку є індивідуальне опалення, вода та світло. Стіни з цегли. Дім перебуває у стані «після будівельників». Необхідно вкласти кошти у його подальший ремонт. Неподалік від двору знаходиться річка.

Купити будинок в Обухівці коштуватиме 374, 5 тис грн. Ділянка – 25 соток, сам будинок – одноповерховий, у ньому 2 кімнати та 49 кв.м. загальної площі. Збудований у 1970-х роках. Через дорогу від будинку знаходиться озеро, а за городом ставок. Поруч ліс. У будинку є вода та світло, але немає газу.

Купити будинок у Підгородному коштуватиме 468 тис грн. Його загальна площа – 40 кв.м і майже все це одна кімната. Ділянка –14 соток. Будинок утеплений, встановлені металопластикові вікна. Є газ, електрика та вода у будинку. Опалення газове. Встановлено європаркан.

Двоповерховий будинок в Обухівці коштуватиме 449,4 тис грн. У ньому кілька кімнат та 60 кв.м. загальної площі. Розташований на ділянці 6 соток. Встановлено індивідуальне опалення, є світло, вода, газ та льох. На ділянці ростуть фруктові дерева, туї, ялини, виноградник.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: