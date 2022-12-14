Два поверхи, буржуйка та скважина: як виглядає дача за 56 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Останнім часом в Україні користуються попитом будинки в сільській місцевості. Пояснюється це тим, що там найкраще пережити можливе відключення води, тепла та світла, оскільки у селах у дворах є колодязі, а у будинках – пічне опалення дровами. Але у останніх є передавага, бо дачі знаходяться в місті, але умови там аналогічні сільским. Часто куплені дачі знаходяться в місті або в межах міста. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки обійдеться купити дачу в Дніпрі.

Купити дачу в Самарському районі Дніпра коштує 56 тис грн. На ділянці у 9 соток землі є невеликий будиночок на 27 кв.м, що дорівнює практично однокімнатній квартирі. У будинку є кухня з піччю, стоять нові вікна, утеплені стіни. Будинку потрібне оздоблення фасаду, внутрішніх стін та меблі. Зручності на вулиці.

Купити дачу у Таромському обійдеться 101 тис грн. Двір у 7,5 соток, є будинок на 21 кв. м. Стіни будівлі з цегли, будинок утеплений, новий власник може встановити там буржуйку та топити взимку дровами. У будинок заведено воду. Туалет на вулиці. У приміщенні проведено деякі роботи, але його потрібно доробити. Власник дачі стверджує, що одну із зим він прожив у цьому будинку. Неподалік ділянки знаходиться річка.

У Волоському купити дачу з будиночком на 40 кв. м коштує 131 тис грн. У будинок проведена вода, є світло, можна провести Інтернет. У приміщенні дві кімнати. Чи є там піч – не уточнюється, але у разі відключення води – поряд є річка. Ділянка 6 соток, на ній кілька фруктових дерев.

Купити дачу у Дніпровському районі можна за 150 тис грн. На ділянці 6 соток стоїть двоповерховий будинок на 40 кв. м. Є централізований водопровід, електрика, але немає опалення, тому новий господар може встановити будь-який варіант обігріву в будинок за своїм бажанням. На ділянці ростуть фруктові дерева та квіти. Поруч знаходиться річка. Умови – на території.

У Новокодацькому районі Дніпра купити дачу можна за 178 тис грн. Ділянка на 6 соток знаходиться на березі річки. Будинок був збудований близько 15 років тому. Загальна площа – 30 кв. м. Дві кімнати та кухня. Є індивідуальне опалення, вода та світло.

Купити дачу з пічним опаленням у Дніпрі можна за 187 тис грн. Знаходиться ділянка також у Новокодацькому районі міста. Загальна площа будинку – 34 кв. м. Проведено електрику, але немає води, тому майбутньому власнику потрібно буде потурбуватися про колодязь або свердловину. Ділянка – 6 соток землі.

Купити дачу з мансардним поверхом та 4 сотками землі можна у селі Балівка, неподалік Дніпра. Віддають її за 221 тис грн. Площа будинку – 36,5 кв. м. Побудований він був у 1990-х роках. Будинок опалюється твердим паливом. На ділянці є свердловина та зручності. Поруч ліс та невеликий пляж.

Дача в Сухачівці в Дніпрі коштуватиме 232 тис грн. Ділянка – 8 соток. У дворі є зона відпочинку, зона для мангала, невеликий город, місце під авто та стоїть будинок на 24 кв.м. Зручності у дворі. Вода в колодязі. Будинок опалюється за допомогою буржуйки.

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