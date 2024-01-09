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  • Два дні як звільнився з в’язниці: на Дніпропетровщині чоловік вбив цеглиною жінку

Два дні як звільнився з в’язниці: на Дніпропетровщині чоловік вбив цеглиною жінку

Сьогодні 16:29
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39-річний підозрюваний вже має судимість. За два дні до вбивства він звільнився з в'язниці.

Новости Днепра про Два дні як звільнився з в'язниці: на Дніпропетровщині чоловік вбив цеглиною жінку

7 січня на спецлінію “102” повідомили, що у занедбаній будівлі неподалік залізничного вокзалу у Нікополі виявлено тіло жінки. Правоохоронці виїхали на місце події, а згодом вони розшукали зловмисника.

З’ясувалося, що 6 січня між підозрюваним та жінкою виникла сварка, під час якої чоловік схопив цеглину та завдав потерпілій декілька ударів по голові. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

8 січня затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Новости Днепра про Два дні як звільнився з в'язниці: на Дніпропетровщині чоловік вбив цеглиною жінку

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину.

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Новости Днепра про Два дні як звільнився з в'язниці: на Дніпропетровщині чоловік вбив цеглиною жінкуУкраїнська

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