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Дуже багато змін: як у Дніпрі 22 квітня працює громадський транспорт

Сьогодні 08:30
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Новости Днепра про Дуже багато змін: як у Дніпрі 22 квітня працює громадський транспорт

Сьогодні, 22 квітня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, буде перекрито рух через залізничний переїзд 178 км на вул. Мукачівській для виконання ремонту. На час перекриття автобус №92 курсуватиме за скороченим маршрутом. Кінцева зупинка буде біля залізничного переїзду.

Також продовжують діяти зміни у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на бульварі Слави:

  • тролейбуси №21 тимчасово припинили рух;
  • тролейбусний маршрут №16 посилено;
  • кінцеву зупинку автобуса №157А може бути переміщено на перехрестя бульвару Слави та вул. Олександра Кукурби.

Окрім того, під час планування поїздок враховуйте наступне:

  • тролейбус №15 прямуватиме через вул. Каштанову без заїзду на вул. Богдана Хмельницького. У зв’язку з цим скасовуються зупинки «вул. Богдана Хмельницького» та «просп. Петра Калнишевського». Зупинка «вул. Осіння» в напрямку заводу буде задіяна в обидва напрямки руху;
  • автобуси №43, 98, 158 курсуватимуть через вул. Каштанову;
  • автобус №31 відновить рух за звичним маршрутом;
  • автобус №57А буде об’їжджати перекриту ділянку по вул. Калиновій.

Причина — ремонт дорожнього покриття на вул. Богдана Хмельницького.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

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Новости Днепра про Дуже багато змін: як у Дніпрі 22 квітня працює громадський транспортУкраїнська

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