Дуже багато змін: як у Дніпрі 22 квітня працює громадський транспорт
Дуже багато змін: як у Дніпрі 22 квітня працює громадський транспорт
Сьогодні 08:30
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Важлива інформація!
Сьогодні, 22 квітня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, буде перекрито рух через залізничний переїзд 178 км на вул. Мукачівській для виконання ремонту. На час перекриття автобус №92 курсуватиме за скороченим маршрутом. Кінцева зупинка буде біля залізничного переїзду.
Також продовжують діяти зміни у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на бульварі Слави:
тролейбуси №21 тимчасово припинили рух;
тролейбусний маршрут №16 посилено;
кінцеву зупинку автобуса №157А може бути переміщено на перехрестя бульвару Слави та вул. Олександра Кукурби.
Окрім того, під час планування поїздок враховуйте наступне:
тролейбус №15 прямуватиме через вул. Каштанову без заїзду на вул. Богдана Хмельницького. У зв’язку з цим скасовуються зупинки «вул. Богдана Хмельницького» та «просп. Петра Калнишевського». Зупинка «вул. Осіння» в напрямку заводу буде задіяна в обидва напрямки руху;
автобуси №43, 98, 158 курсуватимуть через вул. Каштанову;
автобус №31 відновить рух за звичним маршрутом;
автобус №57А буде об’їжджати перекриту ділянку по вул. Калиновій.
Причина — ремонт дорожнього покриття на вул. Богдана Хмельницького.
Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
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