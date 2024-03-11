“Душа компанії”: у ліцеї Нікополя розповіли про загиблого через обстріл 16-річного хлопця

У Придніпровському ліцеї розповіли про свого випускника, який загинув минулої суботи на території Червоногригорівської громади.
9 березня, сонячного вихідного ранку, армія рф забрала життя Смирнова Назара, випускника нашого ліцею,– йдеться у повідомленні
У ліцеї розповіли, що юнак цікавився футболом і активно брав участь у різноманітних змаганнях. У Назара було багато друзів. Хлопець – душа компанії, був надзвичайно позитивним та доброзичливим юнаком, завжди готовим підтримати інших.
Педагогічний та учнівський колективи Придніпровського ліцею висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Назара, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Назару було 16 років. Під обстріл він потрапив разом з 22-річним братом. Хлопці просто йшли вулицею додому, коли прилетіли ворожі снаряди. Підліток загинув на місці. Його брата Ярослава рятують у лікарні Дніпра – він отримав важкі поранення.
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