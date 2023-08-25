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  • Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень

Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень

Сьогодні 15:01
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У Новомосковську все ж хочуть встановити новий туалет.
Новости Днепра про Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень

фото умовне

Нещодавно у Новомосковську розгорівся мініскандал через туалет за ціною двох однокімнатних квартир у центрі міста. Після хвилі обурення “Благоустрій міста” скасував тендер.

Нещодавно на сайті закупівель Prozzoro з’явився новий тендер на придбання Модульної споруди – туалету.

Новости Днепра про Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень

Як зазначили в Антикорупційній правозахисній Раді, аналогічні модульні туалети в інтернет-магазинах коштують від 80 до 180 тисяч. А в Новомосковську хочуть віддати за вбиральню на два місця – 720 тисяч гривень.
 
Поставити громадську вбиральню планують на території парку ім. Сучкова на вулиці Паланочна. Встановити туалет мають до 30 вересня. 
 

Новости Днепра про Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень

Нагадаємо, раніше у Новомосковську хотіли купити сцену до Дня міста за 1,7 мільйона гривень. Пізніше, після нової хвилі обурення, у міськраді пояснили, навіщо це робитимуть під час війни. 

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Новости Днепра про Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривеньУкраїнська

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