Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень
Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень
Сьогодні 15:01
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У Новомосковську все ж хочуть встановити новий туалет.
фото умовне
Нещодавно у Новомосковську розгорівся мініскандал через туалет за ціною двох однокімнатних квартир у центрі міста. Після хвилі обурення “Благоустрій міста” скасував тендер.
Нещодавно на сайті закупівель Prozzoro з’явився новий тендер на придбання Модульної споруди – туалету.
Як зазначили в Антикорупційній правозахисній Раді, аналогічні модульні туалети в інтернет-магазинах коштують від 80 до 180 тисяч. А в Новомосковську хочуть віддати за вбиральню на два місця – 720 тисяч гривень.
Поставити громадську вбиральню планують на території парку ім. Сучкова на вулиці Паланочна. Встановити туалет мають до 30 вересня.
Нагадаємо, раніше у Новомосковську хотіли купити сцену до Дня міста за 1,7 мільйона гривень. Пізніше, після нової хвилі обурення, у міськраді пояснили, навіщо це робитимуть під час війни.
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