Другий рекорд за місяць: у Дніпрі за добу народилися 24 немовляти

Дніпро продовжує встановлювати рекорди з народжуваності.

Так, у середу, 15 березня, у нашому місті народилася рекордна кількість малюків – вдруге за місяць. На світ з’явилося 24 немовляти: 9 дівчаток та 15 хлопчиків. Двох діточок народили жінки-переселенки.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що попередній рекорд був 10 березня. Тоді у Дніпрі також народилося 24 немовляти. По 22 новонароджених було 9 та 11 березня.

Бажаємо матусям та їхнім діткам здоров’я та миру!

Життя переможе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що другий день поспіль у Дніпрі народжується рекордна кількість хлопчиків.

Читайте також:

Українська