Так, у середу, 15 березня, у нашому місті народилася рекордна кількість малюків – вдруге за місяць. На світ з’явилося 24 немовляти: 9 дівчаток та 15 хлопчиків. Двох діточок народили жінки-переселенки.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Зазначається, що попередній рекорд був 10 березня. Тоді у Дніпрі також народилося 24 немовляти. По 22 новонароджених було 9 та 11 березня.
Бажаємо матусям та їхнім діткам здоров’я та миру!
Життя переможе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що другий день поспіль у Дніпрі народжується рекордна кількість хлопчиків.
Читайте також:
Щоб заощадити на оплаті комунальних послуг та оренді житла мешканці…
У Дніпрі чоловік чіплявся до дітей на вулиці.
У Дніпрі не курсуватимуть деякі тролейбуси та трамваї.
Також у чат-боті багато корисної інформації для переселенців.