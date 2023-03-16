Другий рекорд за місяць: у Дніпрі за добу народилися 24 немовляти - Днепр Инфо
Другий рекорд за місяць: у Дніпрі за добу народилися 24 немовляти
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Сегодня 12:50

Дніпро продовжує встановлювати рекорди з народжуваності.

Новости Днепра про Другий рекорд за місяць: у Дніпрі за добу народилися 24 немовляти

Так, у середу, 15 березня, у нашому місті народилася рекордна кількість малюків – вдруге за місяць. На світ з’явилося 24 немовляти: 9 дівчаток та 15 хлопчиків. Двох діточок народили жінки-переселенки.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що попередній рекорд був 10 березня. Тоді у Дніпрі також народилося 24 немовляти. По 22 новонароджених було 9 та 11 березня.

Бажаємо матусям та їхнім діткам здоров’я та миру!

Життя переможе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що другий день поспіль у Дніпрі народжується рекордна кількість хлопчиків.

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Новости Днепра про Другий рекорд за місяць: у Дніпрі за добу народилися 24 немовлятиУкраїнська

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