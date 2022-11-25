Друг ніс 7 кілометрів на руках: у Дніпрі рятують 20-річного хлопця, який підірвався на міні біля Харкова
Друг ніс 7 кілометрів на руках: у Дніпрі рятують 20-річного хлопця, який підірвався на міні біля Харкова
Сьогодні 13:58
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У лікарні Дніпра рятують хлопця з Харкова, який залишився без ноги, через вибух міни.
Історію дивовижного порятунку розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.
Богданові нещодавно виповнилося 20-років. У мирний час навчався в Харкові на залізничника. Але нещодавно, під Харковом підірвався на міні біля позицій ЗСУ, коли допомагав волонтерам. Внаслідок вибуху хлопцеві відірвало ліву ногу. Поруч був друг Микола, який тягнув Богдана до найближчого пункту медичної допомоги майже 7 кілометрів. По дорозі він накладав джгути пораненому, щоб зупинити кровотечу. Він їх зробив порвавши на собі одяг.
З харківської лікарні пораненого відвезли до Мечникова. У Богдана не було ноги, а ліва рука була вщент роздроблена. Місцеві хірурги зробили чотири операції, щоб стабілізувати стан хлопця.
Сьогодні прийшла мати Миколи. Богдан з ніжністю цілував їй руки і дякував за сина, який врятував йому життя. Сказав їй: я люблю це життя і буду за нього боротись. Рани Богдана поки не дають вдихнути на повні груди, але характер підіймає з ліжка, відчуваючи нестерпний біль там, де нога відсутня, – розповів Риженко.
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