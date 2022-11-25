Друг ніс 7 кілометрів на руках: у Дніпрі рятують 20-річного хлопця, який підірвався на міні біля Харкова

Сьогодні прийшла мати Миколи. Богдан з ніжністю цілував їй руки і дякував за сина, який врятував йому життя. Сказав їй: я люблю це життя і буду за нього боротись. Рани Богдана поки не дають вдихнути на повні груди, але характер підіймає з ліжка, відчуваючи нестерпний біль там, де нога відсутня, – розповів Риженко.