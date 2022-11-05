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  • Дрони-камікадзе та зруйновані школи: як прошла 5 листопада ніч на Дніпропетровщині

Дрони-камікадзе та зруйновані школи: як прошла 5 листопада ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:25
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У ніч проти 5 листопада на Дніпропетровщині збили дрон-камікадзе.

Новости Днепра про Дрони-камікадзе та зруйновані школи: як прошла 5 листопада ніч на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

За його словами, ніч проти суботи була гарячою. Проте є і добрі новини. Військові з повітряного командування «Схід» знищили ще один ворожий «Шахед». Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському  районі.

Як завжди дісталося Нікопольщині. Район росіяни знову накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах – Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.

Новости Днепра про Дрони-камікадзе та зруйновані школи: як прошла 5 листопада ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Дрони-камікадзе та зруйновані школи: як прошла 5 листопада ніч на Дніпропетровщині

Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів. Зайнялися дві пожежі. Їх вже ліквідували.

Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід.

Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно. На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених.

В інших районах ніч з сиреною та без атак. І на цю хвилину спокійно.

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Новости Днепра про Дрони-камікадзе та зруйновані школи: як прошла 5 листопада ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська

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