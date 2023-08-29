Дрейфувало на поверхні води: на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінки

До рятувальників звернулися правоохоронці, які попросили про допомогу та розповіли, що на поверхні річки Бик лежить чиєсь тіло. Усе сталося зранку 29 серпня, в селищі Петропавлівка Синельниківського району.
На місце відправили місцевих рятувальників.
По прибуттю до місця події, за допомогою гумового човна, надзвичайники дістались тіла, яке знаходилось у воді у п’яти метах від берега.
Загиблу жінку доправили на сушу та передали працівникам Національної поліції. Про її вік та обставини смерті наразі нічого не відомо.
Нагадаємо, учора в сквері Прибережному в річці втопився чоловік. Рятувальники понад пів години шукали відпочивальника у воді. Його намагалися реанімувати, але вже було пізно.
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