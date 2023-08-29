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  • Дрейфувало на поверхні води: на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінки

Дрейфувало на поверхні води: на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінки

Сьогодні 13:42
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На Дніпропетровщині з річки витягли тіло жінки.

Новости Днепра про Дрейфувало на поверхні води: на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінки

До рятувальників звернулися правоохоронці, які попросили про допомогу та розповіли, що на поверхні річки Бик лежить чиєсь тіло. Усе сталося зранку 29 серпня, в селищі Петропавлівка Синельниківського району. 

На місце відправили місцевих рятувальників.

По прибуттю до місця події, за допомогою гумового човна, надзвичайники дістались тіла, яке знаходилось у воді у п’яти метах від берега.

Загиблу жінку доправили на сушу та передали працівникам Національної поліції. Про її вік та обставини смерті наразі нічого не відомо. 

Новости Днепра про Дрейфувало на поверхні води: на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінки

Нагадаємо, учора в сквері Прибережному в річці втопився чоловік. Рятувальники понад пів години шукали відпочивальника у воді. Його намагалися реанімувати, але вже було пізно. 

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Новости Днепра про Дрейфувало на поверхні води: на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінкиУкраїнська

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