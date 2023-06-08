Досить відчутний: в області, що межує з Дніпропетровщиною, вдруге за місяць стався землетрус

Зранку 8 червня на Полтавщині зафіксували землетрус. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи були магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера.
Зафіксували поштовхи о 10:23. Епіцентр землетрусу був у 26 кілометрах на південний схід від Полтави, на глибині 10 км.
Зазначається, що землетрус такої потужності вважається досить сильним, але не руйнівним. Його могли відчути деякі люди, які перебувають всередині приміщення, а особливо на верхніх поверхах. А ось ті, хто знаходився в цей час просто неба коливання зовсім не помітили.
Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше – на верхніх поверхах, – йдеться у повідомленні.
На мапі позначена точка, де зафіксували поштовхи.
Зауважимо, що це другий землетрус на Полтавщині за останній період. Минулого разу підземні поштовхи зафіксували 26 травня. Тоді магнітуда була дещо нижчою та складала 3,5 бала.
Фіксували землетруси на Полтавщині також 14 січня 2023 року та 3 жовтня 2022 року – з магнітудами 2,7 та 3,4.
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