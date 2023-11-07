Доступні кредити та гранти для аграріїв, трактори від Кореї, семінар із публічних закупівель: головні новини від ОВА

В області зібрали майже 3,5 млн тонн зернових та зернобобових культур. За цим показником Дніпропетровщина – третя в Україні. А ще 570 аграріїв скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Залучили майже 2,5 млрд грн. Головні новини від ОВА розповів перший заступник очільника регіону Володимир Орлов.

«Попри виклики війни аграрії області гідно тримають продовольчий фронт. Регіон на другому місці за збором соняшника. Його отримали близько 1,4 млн тонн. В лідерах ми і за площами посівів озимих зернових – 460,5 тис га. Ці роботи ще тривають», – наголосив Володимир Орлов.

Він додав, що держава підтримує сільгоспвиробників. Надає безповоротну допомогу. Це гранти на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства, теплиць. Їх отримали 12 господарств на суму майже 65 млн грн.

Дніпропетровщина продовжила взаємодіяти з міжнародними партнерами і благодійниками.

Могилівська громада отримала вагоме технічне поповнення. П’ять нових, потужних й багатофункціональних тракторів. На них будуть обробляти поля, перевозити врожай, виконувати комунальні задачі. Машини – від Кореї. В комплекті ківш, запчастини, спеціальні клешні.

«А громадська спілка, яка опікується людьми з інвалідністю, передала 300 матраців від пролежнів. Вони мають блок керування та підлаштовуються під пацієнтів. Девайси розподілили між 13 соціальними закладами регіону», – сказав перший заступник очільника області.

Для представників громад, навчальних закладів та ОВА провели важливий семінар. Зустріч назвали «Прозорість та підзвітність». Залучили київських експертів, які пояснювали особливості роботи із онлайн-системою «Prozorro».

«Наш регіон – серед лідерів країни за обсягами публічних закупівель. Зараз вони проводяться максимально відкрито – через електронну платформу «Prozorro». Це важливо завжди. Тим паче, у війну. Коли країна спрямовує максимум ресурсів на боротьбу за незалежність. Тому вимагаємо чесної роботи і посилюємо контроль», – зазначив Володимир Орлов.

Він акцентував, що в області працює спеціальна робоча група, яка відстежує ефективність витрат з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

З нього, зокрема, фінансується капремонт двох захисних споруд у Дніпрі. В обох вже розпочали роботи. Нині будівельники проводять демонтаж. Загалом на ці два проєкти виділено понад 33 млн грн.

Щодо безпекової ситуації Володимир Орлов розповів, що весь тиждень ворог цілив по Дніпропетровщині з різних видів зброї. Під ударом були Нікопольський, Криворізький, Дніпровський, Синельниківський райони. Загинули двоє цивільних. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, комунікацій.

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