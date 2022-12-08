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  • Дороги у Дніпрі обробляють понад 80 спецмашин: через негоду призупинено частину громадського транспорту

Дороги у Дніпрі обробляють понад 80 спецмашин: через негоду призупинено частину громадського транспорту

Сьогодні 10:30
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Про це повідомляють у Департаменті благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра.

Новости Днепра про Дороги у Дніпрі обробляють понад 80 спецмашин: через негоду призупинено частину громадського транспорту

Про це повідомляють у Департаменті благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра.

У Дніпрі через погіршення погодних умов (крижаний дощ із ожеледдю) спеціальна техніка виїхала на міські автошляхи. Зранку дороги міста обробляють 59 одиниць посипальної техніки, 9 навантажувачів, 16 одиниць мінітехніки. На тротуарах, зупинках громадського транспорту працюють також 500 дорожніх робітників.

Передусім увагу приділяють найбільш небезпечним ділянкам – мостам, шляхопроводам, підйомам і спускам доріг. Дороги обробляються комбінованою сумішшю (відсів + сіль), піско-соляною сумішшю для кращого зчеплення з дорожнім покриттям, – сказано в повідомленні.

Водночас у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури зазначають: «Через погані погодні умови та велику кількість ДТП на дорогах частина маршрутів громадського транспорту зупинила роботу або працює в оперативному режимі з великими інтервалами.

Це стосується маршрутів, що рухаються просп. Д. Яворницького, просп. Гагаріна, просп. Богдана Хмельницького, вул. Робочою, вул. Кротова, вул. Космічною. Через ДТП на перехресті вул. Марії Лисиченко та вул. Терещенківської тимчасово ускладнюється рух транспорту з ж/м Лівобережного-3 до центру, – сказано в повідомленні.

Новости Днепра про Дороги у Дніпрі обробляють понад 80 спецмашин: через негоду призупинено частину громадського транспорту

Новости Днепра про Дороги у Дніпрі обробляють понад 80 спецмашин: через негоду призупинено частину громадського транспорту

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Новости Днепра про Дороги у Дніпрі обробляють понад 80 спецмашин: через негоду призупинено частину громадського транспортуУкраїнська

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