Дорога до Кривого Рогу: у Херсонській області відновили міст через Інгулець (ФОТО)

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Міст поєднує Кочубеївську територіальну громаду з Дніпропетровською областю. Завдяки відновленій переправі мешканці району люди можуть швидко дістатися Кривого Рогу.
Усі роботи виконувались силами криворізьких спеціалістів.
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