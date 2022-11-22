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  • Дорога до Кривого Рогу: у Херсонській області відновили міст через Інгулець (ФОТО)

Дорога до Кривого Рогу: у Херсонській області відновили міст через Інгулець (ФОТО)

Сьогодні 19:45
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У селі Заградівка Херсонської області сьогодні, 22 листопада, шляховики полагодили міст через річку Інгулець.

Новости Днепра про Дорога до Кривого Рогу: у Херсонській області відновили міст через Інгулець (ФОТО)

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Міст поєднує Кочубеївську територіальну громаду з Дніпропетровською областю. Завдяки відновленій переправі мешканці району люди можуть швидко дістатися Кривого Рогу.

Усі роботи виконувались силами криворізьких спеціалістів.

Новости Днепра про Дорога до Кривого Рогу: у Херсонській області відновили міст через Інгулець (ФОТО)

Новости Днепра про Дорога до Кривого Рогу: у Херсонській області відновили міст через Інгулець (ФОТО)

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Новости Днепра про Дорога до Кривого Рогу: у Херсонській області відновили міст через Інгулець (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дорога до Кривого Рогу: у Херсонській області відновили міст через Інгулець (ФОТО)Русский

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