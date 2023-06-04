“Дорблю за ціною радамеру”: у дніпровському АТБ покупці придбали сир з “сюрпризом” (ФОТО)

Неприємний сюрприз чекав на дніпрян, які придбали сир у супермаркеті АТБ.

Дніпряни придбали сир з пліснявою, але не благородною, а отруйною. Про це покупчиня розповіла в спільноті “Новокодацький район”.

Зіпсований товар придбали в одному із магазинів АТБ, що знаходиться на проспекті Івана Мазепи. За словами жінки, її чоловік пішов до супермаркету за сиром, але замість смачного молочного продукту, в упаковці вони побачити плісняву. Цвілі було настільки багато, що ще трохи і сир би “ожив”.

Через те, що упаковка закрита, дніпрянин відразу не побачив купу цвілі на сирі, тому вдома на нього чекав неприємний сюрприз. Чи був товар прострочений та що з термінами зберігання – не уточнюється.

У коментарях розгорілася дискусія щодо того, чи винен супермаркет, у тому що сир зіпсувався. Хтось каже, що це провина виробника, який відправив реалізатору зіпсований продукт, інші впевнені, що в магазині могли не дотримуватися правил зберігання, і саме через товар у такому стані. Решта просто жартує про благородний сир з пліснявою.

От завжди всім незадоволені… їм дорблю за ціною радамеру, а вони жаліються, – іронізують дніпряни.

Дніпрянка зазначила, що чек не зберегла, тому повернути товар не змогла. Жінка закликає містян не повторювати її помилок та завжди забирати квитанції.

Містяни почали ділитися лайфхаками та зазначили, що можна повернути зіпсований товар навіть без чека, але треба пам’ятати, хто був продавцем та час покупки.

Чи можна повернути товар без чека?

Насправді, так товар у магазин можна повернути і без чека. Для цього необхідно написати заяву на ім’я директора магазину і попросити копію товарного чека. Мало хто знає, але торгові точки зберігають стрічки із даними про продаж три роки, тобто вся необхідна інформація в них точно є. Головне запам’ятати час, коли здійснювалася покупка та касу, щоб його швидше знайшли.

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