Допоможіть знайти: у Синельникове розшукують 24-річного Дмитра Балабанова

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Чоловік вийшов з місця свого мешкання 11 січня та до теперішнього часу не повернувся.
Особисті прикмети: пірсинги на обох вухах, на правій брові та на носі, татуювання на грудній клітині по центру у вигляді чорта якому мечем прокололи череп та з боків доповнюють зображення ангел та демон.
На нозі є татуювання Леона Кіллера з однойменного фільму.
Був одягнений у сіру куртку з капюшоном, блакитні джинси та чорні замшеві черевики.
Поліція прохає всіх хто володіє інформацією про місце перебування Балабанова Дмитра Володимировича, 1999 року народження, повідомити за номерами (068) 562 33 73, (05663) 4-22-65 або “102”.
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