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Допоможіть знайти: у Синельникове розшукують 24-річного Дмитра Балабанова

Сьогодні 16:41
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У місті Синельникове розшукують 24-річного Дмитра Балабанова.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Синельникове розшукують 24-річного Дмитра Балабанова

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Чоловік вийшов з місця свого мешкання 11 січня та до теперішнього часу не повернувся.

Особисті прикмети: пірсинги на обох вухах, на правій брові та на носі, татуювання на грудній клітині по центру у вигляді чорта якому мечем прокололи череп та з боків доповнюють зображення ангел та демон.

На нозі є татуювання Леона Кіллера з однойменного фільму. 

Був одягнений у сіру куртку з капюшоном, блакитні джинси та чорні замшеві черевики.

Поліція прохає всіх хто володіє інформацією про місце перебування Балабанова Дмитра Володимировича, 1999 року народження, повідомити за номерами  (068) 562 33 73, (05663) 4-22-65 або “102”.

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