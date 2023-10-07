Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Допоможіть знайти: у Кривому Розі зникла 3-річна дівчина

Сьогодні 14:55
просмотров

У Кривому Розі зникла 3-річна Валерія Руденко.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Кривому Розі зникла 3-річна дівчина

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, 6 жовтня мати забрала дівчинку з дитячого садочка та пішла у невідомому напрямку.

Прикмети: зріст близько 90 см, на вигляд 3 роки, світле довге волосся. На шиї є родимка.

Була одягнена у різнокольорову куртку зі смужками, рожеву кофту в білий горошок, джинси, рожеві кросівки з метеликами.  

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження малолітньої дівчини, повідомте до відділення поліції №5 Криворізького РУП або за телефонами: 096-933-93-11, 068-888-90-74 або 102. 

Читайте також:

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Кривому Розі зникла 3-річна дівчинаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У центрі Дніпра затримали збувача наркотиків
Новини Дніпра
Сьогодні 09:51
У центрі Дніпра затримали збувача наркотиків

Співробітники поліції 5 жовтня затримали чоловіка, який робив закладки наркотиків у…

У Кривому Розі затримали нелюда, який підпалив та викинув у смітник тіло вбитої жінки
Новини Дніпра
Вчора 18:33
У Кривому Розі затримали нелюда, який підпалив та викинув у смітник тіло вбитої жінки

Моторошна історія.

Просить у перехожих телефони та зникає у натовпі: на Дніпропетровщині орудує шахрай
Новини Дніпра
Вчора 16:02
Просить у перехожих телефони та зникає у натовпі: на Дніпропетровщині орудує шахрай

Схема стара, але дієва.

У Дніпрі на Космічній зіткнулися Ford, Volkswagen та Seat: є постраждалі
Новини Дніпра
Вчора 14:53
У Дніпрі на Космічній зіткнулися Ford, Volkswagen та Seat: є постраждалі

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Наверх