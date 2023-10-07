Допоможіть знайти: у Кривому Розі зникла 3-річна дівчина

У Кривому Розі зникла 3-річна Валерія Руденко.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, 6 жовтня мати забрала дівчинку з дитячого садочка та пішла у невідомому напрямку.

Прикмети: зріст близько 90 см, на вигляд 3 роки, світле довге волосся. На шиї є родимка.

Була одягнена у різнокольорову куртку зі смужками, рожеву кофту в білий горошок, джинси, рожеві кросівки з метеликами.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження малолітньої дівчини, повідомте до відділення поліції №5 Криворізького РУП або за телефонами: 096-933-93-11, 068-888-90-74 або 102.

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