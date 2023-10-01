Допоможіть знайти: у Кам’янському зник 17-річний хлопець

У місті Кам'янське зник 17-річний хлопець.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Дніпропетровської області.

Підліток пішов з гуртожитку училища м.Кам’янське 29 вересня і досі не повернувся.

Особливі прикмети: зріст 170 см, середньої статури, світло-русяве коротке волосся, очі сірі.

Був одягнений у чорні спортивні штани, білий світшот та чорні кросівки.

До всіх хто володіє будь-якою інформацією по місцезнаходженню хлопця прохання звернутися за телефонами 102 або (096) 873 98 04, (096) 586 94 41.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: