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Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукують 16-річну Карину Артеменко

Сьогодні 10:52
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У Дніпрі зникла 16-річна Карина Артеменко.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукують 16-річну Карину Артеменко

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Неповнолітня вчора вийшла з дому в Індустріальному районі міста. 

Досі її місцезнаходження невідомо. 

Прикмети: зріст 165 см, довге волосся світло-коричневого кольору.

Була одягнена у чорну куртку Nike, широкі сірі джинси та білі кросівки.

Всі у кого є інформація про місцезнаходження дівчини прохання повідомити за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

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