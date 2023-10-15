Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукують 16-річну Карину Артеменко

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Неповнолітня вчора вийшла з дому в Індустріальному районі міста.
Досі її місцезнаходження невідомо.
Прикмети: зріст 165 см, довге волосся світло-коричневого кольору.
Була одягнена у чорну куртку Nike, широкі сірі джинси та білі кросівки.
Всі у кого є інформація про місцезнаходження дівчини прохання повідомити за телефонами: 102, (096) 884 83 94.
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