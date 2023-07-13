Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 16-річного Микиту Коваленка - Днепр Инфо
Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 16-річного Микиту Коваленка
просмотров
Сегодня 19:45

12 липня близько 17.00 неповнолітній хлопець вийшов з місця перебування в Новокодацькому районі міста та до теперішнього часу не повернувся.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 16-річного Микиту Коваленка

Прикмети хлопця: зріст 175 см, спортивної статури, чорне волосся, зелені очі.

Був одягнений: чорна футболка з надписом “Добрий вечір, ми з України”, спортивні штани.

На правій руці від плеча до ліктя має татуювання із зображенням вовка.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Микити Коваленка, 2007 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Читайте також:

Новости Днепра про Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 16-річного Микиту КоваленкаУкраїнська Новости Днепра про Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 16-річного Микиту КоваленкаРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У п’ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиці
Новини Дніпра
Сегодня 19:21
У п’ятницю у Дніпрі деякі трамваї та тролейбуси тимчасово змінять рух: подробиці

Важлива інформація!

Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів
Новини Дніпра
Сегодня 18:45
Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської…

Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові
Новини Дніпра
Сегодня 18:40
Можуть впасти в будь-який момент: у Дніпрі на Перемозі діти гуляють по недобудові

Поки батьки на роботі, діти гуляють...

Відомий актор із Кривого Рогу, який зіграв Вітальку, спростував чутки про свою загибель на фронті (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сегодня 17:44
Відомий актор із Кривого Рогу, який зіграв Вітальку, спростував чутки про свою загибель на фронті (ВІДЕО)

Український актор Гарік Бірча, який полюбився глядачам завдяки комедійному телесеріалу…