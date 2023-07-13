Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 16-річного Микиту Коваленка

12 липня близько 17.00 неповнолітній хлопець вийшов з місця перебування в Новокодацькому районі міста та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети хлопця: зріст 175 см, спортивної статури, чорне волосся, зелені очі.

Був одягнений: чорна футболка з надписом “Добрий вечір, ми з України”, спортивні штани.

На правій руці від плеча до ліктя має татуювання із зображенням вовка.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Микити Коваленка, 2007 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

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