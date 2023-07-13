Прикмети хлопця: зріст 175 см, спортивної статури, чорне волосся, зелені очі.
Був одягнений: чорна футболка з надписом “Добрий вечір, ми з України”, спортивні штани.
На правій руці від плеча до ліктя має татуювання із зображенням вовка.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Микити Коваленка, 2007 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.
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