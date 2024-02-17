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Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 15-річну Маргариту Омелюсик

Сьогодні 17:58
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У Дніпрі поліція розшукує 15-річну Маргариту Омелюсик. 

Новости Днепра про Допоможіть знайти: поліція Дніпра розшукує 15-річну Маргариту Омелюсик

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Повідомлення до поліції про зникнення неповнолітньої надійшло сьогодні, 17 лютого.

Дівчина пішла з місця мешкання в селищі Святовасилівка Солонянського району та наразі її місцеперебування невідоме.

Особисті прикмети: зріст 156 см, середньої статури, світлі очі, світле волосся нижче плечей.

Була одягнена у сині джинси, чорні черевики, бузкова куртка, при собі мала чорний рюкзак.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження дівчини, повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

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