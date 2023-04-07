Сайт Дніпра Новини Допоможіть знайти: 9-річного Івана Преображенського шукають усім Дніпром Допоможіть знайти: 9-річного Івана Преображенського шукають усім Дніпром
Сьогодні вдень, близько 14:30, хлопець вийшов з місця мешкання в Амур-Нижньодніпровському районі міста та до теперішнього часу не повернувся. Дитина не розмовляє.
Прикмети: на вигляд 9-10 років, зріст близько 140 см, середньої статури, темні очі, темне коротке волосся.
Був одягнений: зелено – жовта куртка, жовта худі с капюшоном, чорні штани, коричневі кросівки.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування 9-річного Івана Преображенського, просять повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.
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