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Допоможіть знайти: 9-річного Івана Преображенського шукають усім Дніпром

Сьогодні 20:30
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Сьогодні вдень, близько 14:30, хлопець вийшов з місця мешкання в Амур-Нижньодніпровському районі міста та до теперішнього часу не повернувся. Дитина не розмовляє.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: 9-річного Івана Преображенського шукають усім Дніпром

Прикмети: на вигляд 9-10 років, зріст близько 140 см, середньої статури, темні очі, темне коротке волосся. 
 
Був одягнений: зелено – жовта куртка, жовта худі с капюшоном, чорні штани, коричневі кросівки. 
 
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування 9-річного Івана Преображенського, просять повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

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Новости Днепра про Допоможіть знайти: 9-річного Івана Преображенського шукають усім ДніпромУкраїнська Новости Днепра про Допоможіть знайти: 9-річного Івана Преображенського шукають усім ДніпромРусский

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