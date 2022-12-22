Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п’яного водія грузовика

Як розповіли в патрульній поліції Дніпропетровщини, у Підгородному помітили водія, який був напідпитку. Незвичайна поведінка кермувальника насторожила місцевих мешканців, які зателефонували до поліції. Патрульні знайшли цей грузовик та зупинили його.
У водія були ознаки алкогольного сп’яніння. Під час перевірки на драгері виявилося, що в крові чоловіка 2.38 проміле алкоголю. Патрульні склали протокол. Тепер кермувальника чекає суд.
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