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  • Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п’яного водія грузовика

Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п’яного водія грузовика

Сьогодні 14:09
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У Підгородному піймали водія на підпитку

Новости Днепра про Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п'яного водія грузовика

Як розповіли в патрульній поліції Дніпропетровщини, у Підгородному помітили водія, який був напідпитку. Незвичайна поведінка кермувальника насторожила місцевих мешканців, які зателефонували до поліції. Патрульні знайшли цей грузовик та зупинили його.

У водія були ознаки алкогольного сп’яніння. Під час перевірки на драгері виявилося, що в крові чоловіка 2.38 проміле алкоголю. Патрульні склали протокол. Тепер кермувальника чекає суд.

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Новости Днепра про Допомогли містяни: у передмісті Дніпра затримали п'яного водія грузовикаУкраїнська

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